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İtfaiyenin çelik kepenk ile mücadelesi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda yangın çıkan işyerinin çelik kepengi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

23 Kasım 2018 16:04

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU\'nda yangın çıkan işyerinin çelik kepengi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir telefon bayiinde yangın çıktı. Kapalı olan işyerinden duman yükseldiğini gören çevre esnafı,  kepenk altından yangın tüpü sıkarak müdahalede bulundu. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kepengi açmak için uzun süre çaba gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren çabalar sonuç vermedi. Bir türlü açılmayan çelik kepenk son çare olarak itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Açılan dükkan içindeki klimanın yandığı görüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra kapıların açık kalması nedeniyle işyeri sahibi gelene kadar olay yerini polis ekiplerine teslim etti.

 

(FOTOĞRAFLI) 

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