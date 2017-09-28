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Spor

İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda renkli görüntüler

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) İZMİR'in ev sahipliğinde Atatürk Stadı ve Kültürpark'ta düzenlenen İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda kadın iftaiyeciler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti

28 Eylül 2017 17:56

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

İZMİR\'in ev sahipliğinde Atatürk Stadı ve Kültürpark\'ta düzenlenen İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\'nda kadın iftaiyeciler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Zorlu etaplardan oluşan organizasyonda Türkiye\'nin yanı sıra Bulgaristan, Kazakistan, İran, Belarus, Çekya, Hırvatistan, Özbekistan, Slovakya, Güney Kore, Letonya, Moğolistan ve Moldova\'dan toplam 260 iftaiyeci yarışmalarda boy gösterdi. 

Atatürk Stadı\'ndaki kadınlar yarı final ve final yarışlarında 100 metre koşusunda mücadele eden itfaiyeciler, sıcağa rağmen teçhizatlarıyla finiş çizgisine ulaşabilmek için var güçleriyle yarıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ni temsilen Pelin Parlak ve Hazal Eke\'nin de hazır bulunduğu yarışlarda kadınlar tartan pisti adeta podyuma çevirdi. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlarda bugün erkekler yarı final ve final 100 metre koşusu da gerçekleştirildi.

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