İtfaiye şampiyonasında dostluk kazandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16 ülkenin katılımıyla İzmir\'de düzenlenen \'İtfaiye Yangın Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\' renkli görüntülerle sona erdi. Uluslararası Yangın ve Kurtarma Sporları Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Andrey Kalinin, \"İtfaiye spor yarışlarında kimse kaybetmez, dostluk kazanır. Bu şampiyonada altın harflerle \'dostluk\' yazıldı\" dedi.

İzmir\'deki, 4 gün süren \'İtfaiye Yangın Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\' sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin organizasyonuyla gerçekleşen şampiyonanın ödül töreninde renkli görüntüler ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan\'ın ev sahipliğindeki törende konuşan Uluslararası Yangın ve Kurtarma Sporları Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Andrey Kalinin, \"İzmir\'deki misafirperverlik ve sıcakkanlılık için çok teşekkür ediyoruz. İtfaiye spor yarışlarında kimse kaybetmez, dostluk kazanır. Bu şampiyonada altın harflerle \'dostluk\' yazıldı\" diye konuştu.

\'GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU\'

Yıllardan bu yana bu alanda dünya rekorlarına imza atan Doğu Avrupa ülkeleriyle yarışan İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiyecileri de İzmir\'deki şampiyonada önemli deneyimler kazandı. Kadın İtfaiye Takımı, son gün gerçekleşen motopomp yarışında 1 saniye farkla madalyayı kaçırdı. Nefes kesen mücadelenin son gününde Belarus\'un ardından 30.41 saniye ile 4. olan Kadın İtfaiye Takımı\'nda Mucize Kara, Mürivet Atik, Canan Ay, Pelin Parlak, Ayşenur Taşlı, Simge Olçun, Rüveyda Kara Zeynep Limon ve Hanife Çardak yer aldı. Motopomp yarışlarında birinciliği 26.83\'lük derecesiyle Çekya, ikinciliği ise 29.01 derecesiyle Kazakistan elde etti. Erkeklerde ise birinci Belarus, ikinci Rusya, üçüncü Moğolistan oldu.

BAYRAK TESLİMİ

Ödül gecesi sonunda, hava fişek gösterisi ile birlikte bayrak devir- teslim töreni yapıldı. 2018\'de gerçekleşecek olan İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası için bayrak Türkiye\'den Slovakya\'ya geçti. Şampiyona bayrağını Slovakya İtfaiye Heyeti teslim aldı.

Sona eren Şampiyonda dereceye girenler şöyle:

* 100 METRE KADINLAR; 1.Çekya, Sharka Yoroushova, 2.Rusya, Ludmila Kırdashova 3. Çekya, Marketta Markova

*100 METRE ERKEKLER; 1. Çekya, Daniel Klvania, 2. Rusya, Viladimir Sidorenko, 3. Belaruus Artem Pribıs

* KULE TIRMANMA KADINLAR; 1. Rusya, Ekaterina Guseva, 2. Rusya, Anjelika Dokaneva, 3. Rusya, Ludmila Kırdashova

* KULE TIRMANMA ERKEKLER; 1. Rusya, Vladimir Sidorenko, 2. Belarus, Viladimir Strelçenya, 3. Belarus, Maksim Saporev

* 4X100 METRE KADINLAR; 1. Rusya, 2. Çekya, 3. Kazakistan

* 4X100 METRE ERKEKLER; 1. Rusya, 2. Belarus, 3. Çekya.

* MOTOPOMP KADINLAR; 1. Çekya, 2.Kazakistan, 3. Belarus

* MOTOPOMP ERKEKLER; 1. Belarus, 2. Rusya, 3. Moğolistan

* GENEL EN İYİ TAKIM KADINLAR; 1.Çekya, 2.Rusya, 3.Kazakistan

* GENEL EN İYİ TAKIM ERKEKLER; 1.Belarus, 2. Rusya, 3. Ukrayna

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