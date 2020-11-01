İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti, sahibi halen çıkarılamadı

İzmir Seferihisar merkezli 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz çalışmalarına yardım etmek amacıyla Manisa’dan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki enkaz bölgesine giden bir itfaiye eri, arama kurtarma çalışmaları esnasında bulduğu altın ve bir miktar para dolu çantayı emniyet güçlerine teslim etti.

İzmir Seferihisar merkezli 6.9 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Manisa'dan İzmir'e yardım geldi

Depremin ardından çevre il ve ilçelerden ekipler İzmir'e sevk edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği personelleri de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye intikal etti.

Sahibi hâlâ enkaz altında

Depremde yıkılan binalardan biri olan Emrah Sitesi’nde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Kula İtfaiye Amirliği personeli Alim Mutaf ve beraberindeki mesai arkadaşları, çalışmalar sırasında içinde 2 bilezik, 1’er adet Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım altın ile bir miktar para bulunan el çantası buldu.

Çantayı bulan itfaiye eri Alim Mutaf altınları polise teslim ederken, içinden çıkan kimlikte çantanın halen enkaz altında bulunan bir kişiye ait olduğu belirlendi.