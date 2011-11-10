İtalya'ya Kemal Derviş modeli

T24 -

Yunanistan'ın ardından ekonomik krizde bütün dikkatleri ve kaygıları üstüne çeken İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi nihayet pes etti, Berlusconi'nin ve bir kaç gün içinde istifası bekleniyor.Berlusconi'nin yerine İtalya'nın en saygın ve etkili ekonomisti olarak ünlenmiş Mario Monti'nin geleceğine ise kesin gözüyle bakılıyor. Nitekim İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano bugün Mario Monti'yi "ömür boyu senatör" olarak atadı. Napolitano, Berlusconi'nin istifadan vazgeçme olasılığına karşı bir emrivaki de yaptı ve "Bir kaç gün içinde istifa edeceğini sanıyorum" diyerek olası dönüş yolunu kapatmaa çalıştı.İtalya'da "Süper Mario" olarak anılan Mario Monti'nin Başbakanlığı gerçekleştiği takdirde bir teknotlar hükümeti kurulacağı İtalyan medyasında vurguyla belirtiliyor.Monti için "İtalya'nın Kemal Derviş'i" nitelemesi de yapılıyor ve teknokratlar hükümeti formülü İtalyan parlamentosunda kabul edilmediği takdirde bir "ulusal birlik hükümeti" kurulacağı ancak bu hükümetin Monti tarafından hazırlanacak ekonomik önlemler paketini önkoşulsuz kabul edeceği bildiriliyor. Sözkonusu paket içinse "İtalya için sert bir reçete: Ülke acı bir ilaç içmenin eşiğinde" deniyor.