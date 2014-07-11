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Spor

İtalyanlardan Prandelli hakkında sert sözler

Açıklama yapmadan İtalya Milli Takımı'ndan istifa ettikten sonra Galatasaray ile anlaşan Prandelli'ye ülkesinde tepkiler dinmiyor

11 Temmuz 2014 15:07

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, İtalyan milli takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra Florya’nın yeni patronu oldu.

Esma Çakır’ın DHA’da yer alan haberine göre, İtalyan Fiorentina kulübünün sahibi Diego Della Valle ile kulübün Onursal Başkanı Andrea Della Valle, Roma'da katıldıkları bir etkinlikte, İtalya'dan kaçmakla suçlanan teknik direktör Cesare Prandelli'yi sert ifadelerle eleştirdi.

Diego Della Valle, "Prandelli artık Türkiye 'de çalışacak. Bu konudaki yorumunuz nedir?" şeklindeki soruya, "Bana Prandelli'yle ilgili bir şey sormayın, çünkü söz konusu o olunca objektif açıklama yapamıyorum. Zira Prandelli saygı duymadığım bir insan. Bundan başka ne yorum istiyorsunuz? Milli takımdan istifa etmesi beni hiç şaşırtmadı. O zoru gördüğünde her zaman kaçan birisidir. Bunun şahidi benim. Bu onun DNA'sında var" yanıtını verdi.

Andrea Della Valle ise, İtalyan teknik adam için daha yumuşak ifadeler kullandı. Prandelli'yi profesyonel bakımdan en iyi tanıyan kişinin kendisi olduğunu belirten Della Valle, "O iyi bir antrenördür. O, Della Valle Fiorentina'sının önemli bir parçası oldu. Bir süredir teknik direktörlük yapmıyordu, şimdi Türkiye'de bunu hayata geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

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