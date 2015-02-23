İtalyanlardan IŞİD'e: Napoli'de mola verirseniz cüzdanınıza dikkat edin

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Roma'yı ele geçirme tehditlerine İtalyanlar sosyal medya üzerinden, "Napoli'de mola verirseniz cüzdanınıza dikkat edin. Biz Berlusconi'yi ve euro krizini bile atlattık. İşiniz zor" esprili bir dille karşılık verdi.

Geçen Ekim ayında IŞİD'in propaganda organı Dabiq dergisinde, Roma Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nın tepesinde örgütün bayrağının dalgalandığını gösteren bir fotomontaj çalışması yayımlanmıştı.

Son olarak da geçen hafta yayınlanan ve 21 Mısırlı Kıpti'nin öldürüldüğünü gösteren videoda Roma'ya yönelik tehditler savruluyor ve "Bugün Roma'nın güneyindeyiz. Allah'ın izniyle Roma'yı fethedeceğiz" deniliyordu.

Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yayımladığı habere göre, internetteki sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da IŞİD bağlantılı hesaplardan "Roma geliyoruz" (We_Are_Coming_O_Rome) başlıklı mesajlar yağmaya başladı.

IŞİD'in eylemlerini duyuran Abu Abdullah Britani isimli Twitter hesabından "Roma'ya şeriatı getireceğiz" ve "Eğik Pizza (doğrusu Pisa olacak) kulenizden eşcinselleri aşağı atacağız" şeklinde mesajlar yazıldı.

İtalyanların bu tehditlere cevabı da yine Twitter üzerinden geldi. Ancak bu cevapların büyük kısmı tehditleri tiye alır şekildeydi.

IŞİD'in tehdit mesajlarında yazılan "Roma geliyoruz" etiketini kullanan İtalyanlar, Roma'daki trafik sıkışıklığı, sık sık yapılan grevler, trenlerin sürekli gecikmesine atıfta bulunarak "Buraya gelmek istediğinizden emin misiniz?" diye sordu.

'Napoli'de mola verirseniz cüzdanınıza dikkat edin'

Kimi Twitter kullanıcıları yaşlı İtalyan kadınların fotoğraflarını koyarak "Büyükannelerimizle tanıştınız mı?" uyarısında bulundu.

Kimileri ise restoran ve görülecek yerler tavsiyeleri verdi. Bir kullanıcı da Vatikan'da geçen günlerde başlatılan ücretsiz duş ve berber hizmetini hatırlatarak IŞİD militanlarının sonunda tıraş olabileceğini yazdı.

Antonio Lanzetta isimli bir kullanıcı "Napoli'de mola verirseniz cüzdanınıza dikkat edin" yazarken, Mitra Talaman isimli hesaptan da "Biz Berlusconi'yi ve euro krizini bile atlattık. İşiniz zor" denildi.

Öte yandan Twitter'da yazılan ironik mesajlara rağmen İtalyanların IŞİD tehdidini ciddiye aldığını gösteren bir anket yayımlandı. Ixe araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre İtalyanların yüzde 72'si IŞİD'in İtalya'da bir saldırı düzenlemesinden korkuyor.

Siyasetçiler de, somut bir saldırı riski bulunmadığını ancak yine de IŞİD tehdidini ciddiye aldıklarını söylüyor.

Roma ve Vatikan'da güvenlik alarmının yükseltildiği ve hassas bölgelerde 500 ilave asker görevlendirildiği belirtiliyor.