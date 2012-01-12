İtalya’nın reçetesi Almanya modeli

T24 - Ülkesini krizden çıkarabilmek için zorlu reformlara girişen İtalya Başbakanı Monti, Berlin’in desteğini aldı. Merkel, İtalya’nın reform adımlarını övdü. Monti, Almanya’nın düzenlemelerini örnek aldıklarını söyledi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalyan meslektaşı Mario Monti ile buluşması sonrasındaki ortak basın açıklamasında gazetecileri beklettiği için özür diledi ve “içerde kavga etmedik, ama konuşacağımız çok fazla konu vardı” dedi.



İtalya, Avrupa’daki yoğun ekonomik sorunlu ülkelerden. Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisine sahip İtalya, Yunanistan’dan sonra en fazla borç kotasına sahip ülke konumunda. Ancak iki aydan beri iktidarda bulunan İtalya Başbakanı Monti, büyük bir kararlılıkla işine yoğunlaşmış durumda. Monti, yapısal reformların yanı sıra, 33 milyar euro hacminde bir tasarruf paketi hazırladı. Başbakan Merkel, bu girişimlerin önemli ve dikkat çekici olduğunun altını çizerek şunları söyledi:



“Hem çalışmaların hızı, hem de önlemlerin özü açısından bu yapılanlar İtalya’yı güçlendirecek, ekonomik perspektiflerini iyileştirecektir. Ve biz atılan tüm bu adımları izliyoruz ve bunların bu kadar hızlı yapılmış olmasını da büyük saygı ile karşılıyoruz. Bu nedenledir ki, İtalyan hükümetinin tüm bu çalışmaları karşılığını bulacaktır.”

‘Almanya'yı örnek alıyoruz'



İtalya Başbakanı Monti de Berlin ziyaretinden tam da böyle bir tepki bekliyordu. Almanya'daki görüşmeleri öncesinde Monti, kendisinin de aslında bir Alman gibi düşündüğünü, Almanya’da başarıyla uygulanmakta olan Alman ekonomi modelinin önemli düzenlemelerini İtalya’da da uygulamak istediğini şu sözlerle dile getirdi:



“Almanya, uzunca bir süreden beri kamu mali sektörlerinde disiplinin nasıl uygulanacağını her Avrupa ülkesi için örnek oluşturacak bir biçimde ortaya koyuyor. Ve Almanya, piyasa prensiplerini temel alan bir ekonominin büyüme için en iyi şartları sunduğunu da kanıtlıyor.”



Monti, İtalyanların disiplinin ve işleyen piyasa mekanizmalarının önemini, beklediğinden daha iyi bir biçimde kavramış olduğunu, ancak reformların ekonomik büyüme ve istihdam yaratması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

İtalya'nın büyük sınavı



Ancak İtalya'nın fazla zamanı yok. Bu yıl içinde 300 milyar euroluk devlet tahvilinin vadesi dolacak ve yerine yenilerinin çıkarılması gerekecek. Ne var ki para piyasalarındaki büyük kuşkular nedeniyle yatırımcılar İtalyan tahvilleri için yüzde 7’ye kadar varan faiz talebinde bulunuyor. Bu da uzun vadede hiçbir devletin kaldıramayacağı bir yük anlamına geliyor.



İtalya, Perşembe günü (12.11.) para piyasalarında önemli bir sınav verecek. Ülke, borçlarını kapatmak üzere 12 milyar euro hacmindeki piyasa tahvillerini satışa çıkartıyor. Ancak Monti’nin de işaret ettiği faizler konusu burada bir sorun oluşturuyor.



Alman Yeşiller partisinin finans uzmanı Gerhard Schick şunları söylüyor:



“İtalyan devlet tahvilleri için faizler yükselmeye devam ederse, ülke devlet borçlarını, -zengin bir ülke olmasına ve önemli kaynaklara sahip olmasına rağmen- bu yoldan kapatmayı tek başına başaramaz.”

Kriz yönetiminin kilit isimleri



Monti hükümeti, ülkeyi eski başbakan Silvio Berlusconi’nin içine düşürdüğü izolasyondan kurtarma çabası içinde. Yeni Başbakan, kriz yönetiminin iki kilit ismi olan Başbakan Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy arasında üçüncü isim olarak yer almak için elinden gelen her şeyi yapıyor.



Bu üçlünün 20 Ocak’ta Roma’da buluşmaları ve Ocak ayı sonu için planlanmış olan AB Zirvesi’nin hazırlıklarını sürdürmeleri bekleniyor. Liderler zirvesinde özellikle sertleştirilmiş tasarruf yönetmeliklerinin AB sözleşmelerinde yer bulması için çaba gösterilecek.



