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Dünya

İtalya'nın kuzeyinde deprem ROMA (A.A)

27 Ocak 2012 23:11

-İtalya'nın kuzeyinde deprem ROMA (A.A) - 27.01.2012 - İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki orta şiddetli deprem, bölgede endişeye neden oldu.  İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki Parma kenti yakınlarında bugün öğleden sonra TSİ 16.53'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin Milano ve Cenova gibi büyük kentlerinde de hissedildi. Bu kentlerde de halkın korkuyla sokaklara çıktığı bildirildi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığı ifade edildi.  Uzmanların özellikle Milano'nun deprem bölgesi olmadığını vurgulamasına karşın iki gün arayla bir depremin daha olması dikkat çekici bulundu. Aynı bölgede geçen çarşamba sabahı 4.9 büyüklüğünde, daha önce de Verona kentinde 4.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem yaşanmıştı. Her iki depremde de can ve maddi kaybın olmadığı açıklanmıştı.  İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkonoloji Enstitüsü artçı sarsıntıların olabileceğini açıkladı.

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