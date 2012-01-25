-İtalya'nın iki kentinde deprem ROMA (A.A) - 25.01.2012 - İtalya'nın kuzeyindeki Verona kentinde dün gece, Milano kentinde ise bu sabah saatlerinde meydana gelen iki deprem, korku ve paniğe neden oldu. İtalya'nın önemli kentlerinden biri olan Milano yakınlarında bu sabah yerel saatle 09:07'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,9 olduğu bildirildi. ''Sky TG 24'' kanalı muhabiri de depremin Milano'nun merkezinde yaşayanlar tarafından da hissedildiğini ve endişeye yol açtığını ifade etti. Depremin, Milano başta olmak üzere Torino, Cenova gibi kentlerde de hissedildiği, merkez üssünün ise Emilia-Romagna bölgesinde olduğu dile getiriliyor. Bu arada, ülkenin kuzeyindeki bir diğer kent Verona'da da dün gece yerel saatle 01.00 sularında, 4,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı gelen haberler arasında yer aldı. Verona kenti yakınlarındaki depremin yaklaşık 10,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.