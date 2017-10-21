İtalya'nın 'en tehlikeli gıdalar' listesinde en çok Türk ürünü var

İtalya Ziraatçılar Birliği (Coldiretti) tarafından hazırlanan, sağlık açısından en tehlikeli gıdalar listesine en fazla sayıda ürün ve şikayetle giren ülke Türkiye oldu. Coldiretti'nin listesi, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa ülkelerine giren gıda ürünleri hakkında verilen ikaz ve uyarıların bir araya getirildiği RASFF raporuna dayandırıldı.

Söz konusu listeyle ilgili İtalya'nın Cernobbio kasabasında düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Forumu'nda cuma günü bir sunum yapıldı. Coldiretti, ayrıca bunu, "en tehlikeli gıdalar kara listesi" başlığıyla kendi internet sitesinde de yayınladı.

Ürünlerin sıralaması, 2016 yılında haklarında verilen ikaz ve uyarı sayısına göre yapıldı.

Listenin ilk sırasında 96 uyarıyla İspanya üretimi balık yer aldı. İspanya'dan gelen balıkların yüksek seviyede cıva ve kadmiyum içerdiği gerekçesiyle şikayet konusu olduğu belirtildi.

Listenin ikinci sırasında 93 uyarıyla ABD'den ithal edilen diyet ve gıda takviyesi ürünler, üçüncü sırada da 60 uyarıyla Çin'den ithal yer fıstığı yer aldı.

Dördüncü sırada ise yüksek derecede böcek ilacı kalıntısı içerdiği belirtilen Türk malı biber geldi. Türk biberi için geçen yıl 56 uyarı yapıldığı belirtildi.

14 maddenin 5'i Türkiye'den

14 maddelik listede Türkiye'den gelen beş ürün yer alıyor. Listeye Türk biberinin yanı sıra Türkiye'de üretilen kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve kuru kayısı da girdi.

Türkiye, tehlikeli ürünler listesine en fazla ürünle giren ve ürünleri hakkında en fazla sayıda uyarı yapılan ülke oldu.

Türk kuru inciri, fındığı ve Antep fıstığına yönelik uyarıların yüksek aflatoksin seviyesi, kuru kayısınınsa yüksek sülfit oranından kaynaklandığı belirtildi.

Tehlikeli gıdalar listesinde bunların dışında, İran üretimi Şam fıstığı, Polonya'dan gelen tavuk eti, ABD'den yer fıstığı, Hindistan'dan acı biber, Endonezya'dan muskat ve Hollanda'dan tavuk eti de yer aldı.

Geçen yıl fındık birinci sıradaydı

Coldiretti'nin geçen yıl yayımladığı listede ise Türk fındığı ilk sırada yer almıştı.

Bu haber Türkiye'de özellikle fındık üretici ve ihracatçılarından tepki çekmiş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Coldiretti'ye bir mektup yazarak açıklama istemişti.

Türk basınında yer alan haberlere göre Torun mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu açıklama dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini karşılayan Türk fındık üreticilerini, sektörün taraflarını son derece rahatsız etmiş ve endişelendirmiştir. Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer alan ve büyük ekonomik değere sahip olan Türk fındığının kalitesini ve itibarını zedeleyecek bu açıklama öncesinde hangi bilimsel çalışmaların yapıldığı, hangi verilere dayanılarak bu listenin oluşturulduğu konusunda en kısa sürede tarafımın bilgilendirilmesi konusunda yakın ilginizi, aksi takdirde diplomatik düzeyde girişimlerde bulunulacağını ve gerekirse yasal yollara başvurulacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim."