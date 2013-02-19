İtalya'nın Ekonomi Oscar'ı Mustafa Koç'a



İtalya’nın Ekonomi Oscar'ı olarak bilinen Uluslararası Leonardo Ödülü'ne Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç layık görüldü. Ödül böylece ilk kez bir Türk'e verilmiş oldu.

İtalya’nın tüm dünyadaki tanıtımına ve güçlenmesine önemli katkıları bulunan İtalyan, yabancı işadamlarına ve girişimcilere verilen Leonardo Ödülleri sahiplerini buldu.

Esma Çakır'ın Doğan Heber Ajansı'nda yer alan habere göre, İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın Roma’daki Quirinale Sarayı’nda düzenlenen tören, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’nun ev sahipliğinde, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Corrado Passera, İtalya iş dünyası örgütü Confindustria Başkanı Giorgio Squinzi, İtalya Dış Ticareti Geliştirme Ajansı Başkanı Riccardo M. Monti, Leonardo Ödül Komitesi Başkanı Luisa Todini ve dünyanın dört bir yanından iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Leonardo Ödül Komitesi adına yapılan açıklamada, Leonardo Ödülleri’nin bir parçası olan Uluslararası Leonardo Ödülü’nün, İtalya ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine ve güçlenmesine özel katkıları olan yabancı kişilere verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu yıl ödülü Türk işadamı Mustafa Koç kazanmıştır. Sayın Koç, Türkiye’nin en önemli sanayi grubunun başkanı ve Türkiye’deki en büyük İtalyan yatırımlarında stratejik bir ortaktır” denildi.

Komite adına ödülün gerekçesi açıklamasında ise, Mustafa Koç’un Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik uzun yıllardır süren eşsiz katkılarına dikkat çekilirken, Koç Topluluğu’nun Fiat ve Tofaş, Yapı Kredi ve UniCredit, CNH ve Türk Traktör ortaklıkları ile Türkiye’deki en büyük İtalyan yatırımlarının en önemli partneri olduğu vurgulandı.

'İtalyan ortaklara güvene dayanan işbirliğimiz var'

İlk kez bir Türk’e verilen ödülünü İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’nun elinden alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ise Fiat ve Tofaş, Yapı Kredi ve UniCredit, CNH ve Türk Traktör ortaklıklarının her şeyden önce karşılıklı güven ve dostluk üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Mustafa Koç, “Uzun yıllardır İtalya hükümetinin de eşsiz destekleri ile İtalyan ortaklı şirketlerimiz karşılıklı büyük başarılara imza atmaktadır. Birlikte yarattığımız başarı hikayelerinin bugün dünyaya örnek teşkil eden konuma gelmesi şüphesiz bizleri gururlandırmaktadır” diye konuştu.

İtalyan kalitesini tüm dünyaya tanıtmayı ve yaymayı amaç edinen Leonardo Ödülleri’nin komitesinde İtalya Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Ekonomik Kalkınma Bakanı ve Kültür Bakanı da dahil olmak üzere 148 üye bulunuyor.

Mustafa Koç, 2005 yılında da İtalyan Hükümeti tarafından Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirilmişti.