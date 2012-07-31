'İtalyanca Aşk Başkadır'ın yazarı hayatını kaybetti

"İtalyanca Aşk Başkadır", "Yalnız Kadınlar Sokağı", "Bir Dilek Tut Benim İçin" ve daha pekçok popüler romanın yazarı 72 yaşındaki Maeve Binchy'nin kısa süre önce rahatsızlandığı ve ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Kitapları dünya çapında 37 dile çevrilen Dublin doğumlu Binchy, kısa öykülerinde ve romanlarında daha çok İrlanda'nın küçük kasabalarında geçen hayatları anlattı.

Kitapları dünya genelinde, 40 milyondan fazla satan yazarın ölümü hakkında detay verilmedi.

Binchy, iş hayatına öğretmen olarak başlasa da kariyerini gazeteci ve yazar olarak devam ettirdi.

İlk romanı "Bir Dilek Tut Benim İçin"'i 1982 yılında 43 yaşındayken yazdı. "Aşkı Yarın Yaşayacaksın" kitabı da 1995 yılında beyazperdeye uyarlandı.

"Yalnız Kadınlar Sokağı", "Aşk Mutfakta Pişer" ve "Geri Döneceksin" de yazarın sevilen diğer kitaplarından...

Ülkesinde 2010 yılında yaşam boyu başarı ödülüne layık olan Maeve Binchy başarısının sırrının, konuştuğu gibi yazmasında yattığını söylüyordu.