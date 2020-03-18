İtalyan Yüksek Sağlık Kurumu: Koronavirüs kurbanlarının yaş ortalaması 80,5

Övgü Pınar

Roma

İtalya'da Koronavirüs verilerini analiz eden Yüksek Sağlık Kurumu'nun bugün yayımlanan raporuna göre ülkede Koronavirüs ölümlerinin yaş ortalaması 80,5.

Koronavirüs tespit edilen vakaların yaş ortalaması ise 63.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Hayatını kaybeden kadınların yaş ortalaması 83,7 iken erkeklerde yaş ortalaması 79.5.

Öllenlerin ortalama 2,7 başka kronik hastalığı bulunuyordu.

Bilinen hiçbir başka hastalığı olmayanların oranı tüm ölümler içinde yüzde 0,8.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 48,5'inin 3 ya da daha fazla hastalığı, yüzde 25,6'ının 2 hastalığı, yüzde 25,1'inin de 1 başka hastalığı vardı.

Hayatını kaybedenlerde en sık görülen semptomlar, yüzde 77 ile yüksek ateş, yüzde 74 ile solunum güçlüğü ve yüzde 42 ile öksürük.

Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre ise 8 gün olarak belirlendi.

İtalya'da ölümle sonuçlanan ilk 2003 vaka üzerinde yapılan analize göre bunlardan 17'si 50 yaşın altındaydı. 40 yaş altında ise 5 ölüm kaydedildi.

40 yaş altı ölümlerin, 31-39 yaşları arasında ve başka ciddi hastalıkları da olan erkekler olduğu belirtildi.