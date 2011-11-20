-İtalyan takımı 28 yıl sonra Trabzon'da TRABZON (A.A) - 20.11.2011 - Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, 22 Kasım Salı günü karşılaşacağı İtalya'nın Inter takımı, Trabzon'a geldi. İlk olarak 1983-84 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda bordo-mavili takım ile eşleşen Inter, 28 yıl aradan sonra geldiği Trabzon'da bordo-mavili taraftarlarca sevgi gösterileriyle karşılandı. Bordo-mavili takım ile ilk olarak 14 Eylül 1983 tarihinde, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaşan Inter, sahadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrılarak İtalya'ya dönmüştü. İtalyan takımı, 21 Kasım Pazartesi günü saat 18.30'da maçın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son antrenmanını yapacak. Inter Teknik Direktörü Claudio Ranieri, antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.