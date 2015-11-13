İtalyan şirketi e-posta kullanılmasını yasakladı

İtalya’da bir şirket, şirket içi yazışmalarında elektronik posta (e-posta) kullanımı büyük strese sebep olduğu gerekçesiyle bir hafta boyunca yasakladı.

DHA’nın haberine göre Como kentinde ev tekstili üreten ve bazı ülkelerde de şubeleri bulunan Gabel’in çalışanları arasında yaptığı anket, günlük iş stresini artıran sebeplerin başında, şirket içindeki onlarca e-postanın okunması ve cevaplanması olduğunu ortaya koydu.



Çalışanların çoğu, kendileriyle görüşen uzmana, e-postalarla ilgilenmekten asıl yapmaları gereken işe odaklanamadıklarını ve bunun da verimliliklerini azalttığını söyledi.



Bunun üzerine şirketin üst yöneticisi Emilio Colombo, çalışanlarının memnuniyetini artırmak, stresini biraz olsun azaltmak için 9-13 Kasım tarihleri arasında e-posta kullanımını yasakladıklarını duyurdu.



Sadece şirket içindeki yazışmaları kapsayacak olan bu uygulamayla, çalışanlar arasındaki diyaloğu geliştirip, daha çok yüz yüze konuşmalarını, ilişkilerini sıcak tutmalarını sağlamayı amaçlayan Colombo’nun, bu duyuruyu bir e-postayla yapması ise dikkat çekti.



Colombo mesajında, bu uygulamanın kendilerini geriye, insanların daha çok birbirleriyle konuştuğu zamanlara götüreceğini de yazdı.