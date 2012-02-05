-İtalyan şike soruşturmasında 3. dalga ROMA (A.A) - 05.02.2012 - İtalyan futbolunda geçen yılın Haziran başlayan, Aralık 2011'deki ikinci dalgayla devam eden şike soruşturmasının dün başlayan 3. dalgasında, İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Piacenza'nın kalecisi Mario Cassano ile Bari takımının sağlık görevlisi Antonio Iacovelli tutuklandı. Cremona Cumhuriyet Savcılığının geçen yıl Haziran ayında başlattığı ve geçen Aralık ayında genişlettiği ''Last Bet (Son bahis)'' operasyonunda, dün yapılan 2 tutuklamayla üçüncü dalga başlamış oldu. Tutuklananlardan Piacenza kalecisi Cassano'nun, 4 müsabakada, maç ayarlama faaliyetlerine karıştığı iddia edildi. Cassano'nun oynadığı, soruşturma kapsamında zaten inceleme altında olan Atalanta-Piacenza maçı başta olmak üzere, Albinoleffe-Piacenza, Siena-Piacenza ve 2008-2009 sezonunda oynanan Piacenza-Mantova müsabakalarından şüpheleniliyor. Üçüncü dalgada tutuklanan bir diğer isim Bari takımının sağlık görevlisi Antonio Iacovelli'nin de takımdaki bazı oyuncular aracılığıyla AC Milan-Bari, Sampdoria-Bari, Bari-AS Roma ve Palermo-Bari karşılaşmalarını, maniple etmek istediği ileri sürüldü. Yaz aylarından bu yana İtalyan futbolunu sarsan soruşturmanın, Haziran ayındaki ilk dalgasında 16, Aralık ayındaki ikinci dalgasında ise 17 kişi tutuklanmıştı.