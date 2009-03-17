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Dünya

İtalyan porno yıldızından çıplak eylem

İtalyan porno yıldızı Laura Perego, mali krizi protesto etmek için Milan borsasında soyundu.

17 Mart 2009 02:00

İtalyan porno yıldızı Laura Perego, mali krizi protesto etmek için Milan borsasında soyundu.

Vücudunu İtalyan bayrağının renkleriyle boyayan Perego (22), borsanın girişinde üzerindeki iç çamaşırını çıkardı. Polisler tarafından göz altına alınan Sicilya doğumlu yıldız, müstehcen eylem yapmakla suçlandı.

Ansa ajansına demeç veren Perego, "İnsanların tasarruflarını kötü bir şekilde yönetenlere mesaj göndermek istedim" dedi. Perego, "her zaman aklında beklenmedik ve doğaçlama yapacağı başka umumi gösteriler bulunduğunu" söyledi.

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