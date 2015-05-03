İtalyan ordusu 'yerli' esrarın mahsulünü topladı

Esrarın tıbbi amaçlı kullanılmasına 2 yıl önce izin veren ama ithalatı çok pahalı olduğu için yeni bir yol bulmaya çalışan İtalya, bu çabalarının ilk hasadını yaptı. Üreitimin yapıldığı çiftlikte sıkı güvenlik önelemleri alan ordu, Eylül 2014'te Floransa'da esrar üretimine başlamıştı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi'nin haberine göre; İtalyan ordusu yılda 100 kilogram esrar üretmeyi hedefliyor. Nitekim İtalya hâlihazırda tıbbi esrarı dış ülkelerden, özellikle de Hollanda'dan ithal ediyor ve gramını 35 euro’dan alıyor.

Albay Antonio Medica, yaptığı açıklamada "Amacımız giderek artan sayıdaki hastaya daha uygun fiyata tıbbi esrar sağlamak. Hastalar her zaman ürüne ulaşamıyorlar" dedi.

İtalyan doktorlar yasal olarak hastalarına esrar yazabiliyor. Ancak tıbbi esrarın masrafı devlet tarafından karşılanmıyor. Medica buna yönelik olarak da "Fiyatları 15 Euro'nun altına çekmeyi hedefliyoruz, hatta belki de gramını 5 Euro'ya satmayı başarabiliriz" diyor.