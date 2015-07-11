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Dünya
Deutsche Welle

İtalyan Konsolosluğu’na bombalı saldırı

Mısır’ın başkenti Kahire’deki İtalyan Konsolosluğu’na bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2015 16:53


Mısır Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, sabah saatlerinde konsolosluk binası önüne park etmiş aracın içine konan bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Açıklamada ölü ve yaralıların sivil olduğu belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni saldırıyı kınayarak ölenler arasında İtalyan vatandaşı olmadığını açıkladı. Gentiloni “Bu saldırılar İtalya'nın gözünü korkutamaz” dedi.

Haftasonu nedeniyle kapalı olan konsolosluk binası büyük ölçüde zarar gördü. Bina önündeki ahşap polis kulübesi de tamamen harap oldu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MısırKahireKonsolosluğuSağlık BakanlığıDışişleri Bakanı Paolo GentiloniWelle Türkçe Reueters DPA

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