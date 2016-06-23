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İtalyan iş adamı Beşiktaş’ta bir havuzda boğuldu

Ajas'ın epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi

23 Haziran 2016 00:02

Beşiktaş Akatlar'da bir spor kompleksinde havuza giren İtalyan iş adamı Samı Ajas ilk belirlemelere göre epilepsi krizi geçirince boğularak hayatını kaybetti. İlk anlarda kriz geçirdiği anlaşılamayan Ajas'ın havuzdan çıkarıldığında öldüğü anlaşıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay Beşiktaş Akatlar'daki bir spor kompleksinde saat 16.00'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre gün içinde üye olduğu havuza gelen İtalyan iş adamı Samı Ajas havuzda yüzmeye başladı. Bir süre sonra havuzdaki diğer kişiler Ajas'ın uzun süre hareket etmediğini fark edince durumu görevlilere bildirdi.

Çevredekilerin yardımı ile havuz kenarına çıkarılan Ajas için sağlık ekibi istendi ve polise haber verildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri Ajas'a ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Ajas hayata döndürülemedi.

Olay yeri inceleme polisleri incelemelerinin sonunda Ajas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Epilepsi hastası olan Samı Ajas'ın kol düğmesi ürettiği ve ünlü firmalarla çalıştığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

 

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