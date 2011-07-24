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Dünya

İTALYAN GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI ROMA (A.A)

24 Temmuz 2011 17:33

-İTALYAN GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI ROMA (A.A) - 24.07.2011 - Benin açıklarında, bir İtalyan gemisi korsanların saldırısına uğradı. İtalyan haber ajansı Ansa, Gine Körfezi'nde Napolili bir armatöre ait motorin taşıyan "Rbd Anema e Core" gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu. 20'si Filipinli, ikisi İtalyan ve biri Romanyalı olmak üzere 23 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin, Nijerya yakınında 3 korsanın saldırısına uğradığı, korsanların gemiye çıkmayı başardığı belirtildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı, durumu izlediğini açıkladı.

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