-İTALYAN FUTBOLUNDA KRİZ FLORANSA (A.A) - 10.09.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında top koşturan futbolcuların birliği (L'Aic) oluşturulmak istenen yeni sözleşme şartlarını protesto amacıyla grev kararı aldı. L'Aic, Serie A Birliğinin uygulamaya koymak istediği yeni sözleşme şartlarını protesto amacıyla 24-25 Eylülde karşılaşmaların yapılmayacağını duyurdu. Grev kararını birlik adına açıklayan AC Milan'ın 34 yaşındaki savunma oyuncusu Massimo Oddo, 5. hafta maçlarında forma giymeyeceklerini belirtirken; yeni getirilen sözleşme şartlarıyla oyuncuların herhangi bir obje gibi alınıp satılabileceğini, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti. Oddo, grev kararının kendi hakları gözden geçirilinceye kadar devam edeceğini bildirirken, ''Yüksek maaş alıyor olmamız, haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez'' dedi. Açıklamayı yapan Massimo Oddo'ya başta takım arkadaşları Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf olmak üzere, FC Inter takım kaptanı Javier Zanetti ve Ivan Cordoba ile birçok oyuncu eşlik etti. Birlik başkanı Sergio Campana da böyle bir kararı daha önce hiç görmediğini kaydederek, ''Oyuncular, bugün kendi fikirlerini Serie A Kulüpler Birliğine açıklamışlardır'' dedi. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete'nin kulüpleri konuyu görüşmek üzere başkent Roma'ya davet ettiğini hatırlatan birlik başkanı Campana, ''Umarız sorunun çözülmesini sağlayacak olumlu gelişmeler yaşanır. Yeni bir anlaşmanın ortaya çıkması zaman alabilir'' diye konuştu. -SERİE A CEPHESİ- Serie A Başkanı Maurizio Beretta ise Futbolcular Birliğinin yapmış olduğu bu açıklamayı ''aşırı'' olarak nitelendirirken, ülkenin ciddi ekonomik problemlerle karşı karşıya olduğunu savundu. Kulüplerle oyuncuların kısa süreli sözleşmeler yerine orta ya da uzun süreli sözleşmeler yapmasının kulüplerin finansal geleceğine yönelik daha çok garanti getirdiğini dile getiren başkan Beretta, hem kulüpleri hem oyuncuları ekonomik açıdan koruyabilmek adına böyle bir karar aldıklarını aktardı.