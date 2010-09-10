İtalyan futbolcular greve gidiyor

T24- İtalyan birinci futbol ligi Serie A'da oynayan futbolcular, sözleşmeleriyle ilgili bir uzlaşmazlık sebebiyle grev ilan ettiler.

Eylül ayında bir haftasonu oynanacak maçlara çıkmayacaklarını açıklayan sporcuların tepkileri, Serie A kulüpleri tarafından önerilen yeni bir düzenleme.

BBC muhabiri Duncan Kennedy'nin derlediği habere göre İtalyan futbolunun Inter, Milan ve Roma gibi dev temsilcilerinin top koşturduğu Serie A'da oynayan futbolcular, 25–26 Eylül haftasonu yeşil sahalara çıkmayacaklarını açıkladılar.

Oyuncular, imzaladıkları kontratların sonuna kadar devam etmesini sağlayan şu anki sistemin sürmesini talep ediyor.

Kulüplerin isteği ise performanslarından memnun olmadıkları futbolcuları, sözleşmelerinin son yılında başka kulüplere satabilme ya da maaşlarını düşürebilme hakkı.

Milanlı savunma oyuncusu Massimo Oddo, tartışmalar boyunca oyuncular olarak kendilerini alınıp satılan nesneler olarak hissettiklerini söyledi.

Serie A'daki son futbolcu grevi 1996'da yaşanmıştı ve bu greve yol açan uzlaşmazlıklar arasında yine kontratlar yer almıştı.

Öte yandan Italyan futbolu, aralarında Juventus, Fiorentina ve Regina'nın da yer aldığı kulüplerin karıştığı, 2006'da yaşanan şike skandalından yeni yeni toparlanmaktaydı.

Söz konusu grev engellenemediği durumda, yeni başlayan sezonun karmaşık bir şekilde devam edebileceğini tahmin etmek zor değil.

Pazartesi günü, kulüpler ve oyuncular arasında grevin engellenmesi konusunda bir görüşme daha yapılacak.