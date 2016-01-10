İtalyan fabrika sahibi çalışanlarına 1,5 milyon Euro miras bıraktı

İtalya'da faaliyet gösteren bir fabrikanın sahibi olan ve geçen haziran ayında 87 yaşındayken hayatını kaybeden Piero Macchi, çalışanlarına 1,5 milyon Euro miras bıraktı. Macchi'nin bıraktığı miras, çalışanlara Noel ikramiyesi olarak dağıtıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Bodio Lomnago kasabasında şarap şişesi kapağı, mantarı ve etiketi üreten Enoplastic şirketinin sahibi Piero Macchi, geçen Haziran ayında 87 yaşında hayatını kaybetti.

Macchi ölmeden kısa süre önce değiştirdiği vasiyetinde, fabrikasında çalışan yaklaşık 250 kişi için de 1,5 milyon euro ayırdı. İş adamı bu paranın fabrika çalışanlarına Noel'de dağıtılması dileğini de vasiyetine ekledi.

Vasiyetin açılmasının ardından Piero Macchi'nin eşi Carla, Noel öncesi fabrika çalışanlarına tek tek mektup yazarak mirastan paylarına düşen miktarı da çek olarak zarfın içine koydu.

İhtiyacı olan işçilere 'daha cömert' bir miktar ayrıldı

Piero Macchi'nin 1957'de kurduğu fabrikaya en uzun süredir hizmet verenlere 10 bin euro, en yeni işçilere ise 2 bin euro Noel ikramiyesi ulaştırıldı. Macchi, ihtiyacı olduğunu bildiği işçilerine ise "daha cömert" bir miktar ayırdı.

İş adamının kızı Giovanna, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada "Babam hayattayken de gizlice yardımlar yapar, hastanelere ve derneklere bağışta bulunurdu. Bu son jesti de belki birilerinin hayatında fark yaratır, sanırım amacı da zaten buydu" dedi.

Yerel bir gazeteye konuşan bir fabrika çalışanı da "Biz burada her zaman kendimizi bir aile olarak gördük. Bu Noel hediyesi de bunun kanıtı" diyerek Macchi ailesine teşekkür etti.