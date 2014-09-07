İtalyan çifte bıçaklı saldırı

Rize'de İtalyan çift, karavanda uyurken bıçaklandı. Turistlerden biri öldü, diğeri ise yaralandı.

İtalyan turist grubu 5 karavanla Rize’nin Derepazarı ilçesine gitti. Karavanları sahildeki otoparka bırakan turistler, akşam yemeğini ilçedeki restoranda yedi. Grup, yemeğin ardından karavanlarına döndü.

Gece saatlerinde turistlerden 70 yaşındaki Giorgio Bozzo'nun karavanına havalandırma penceresinden giren zanlı, araçtaki çifte bıçakla saldırdı.

Bıçaklı saldırıda Bozzo öldü, yaralanan eşi Rita Bozzo ise hastaneye kaldırıldı. Polis 5 kişiyi gözaltına aldı, 2 şüpheli ve onlara yardım eden 3 kişinin sorgusu sürüyor.

Polis italyan turistlerin ifadesine de başvurdu. Zanlıların hırsızlık amacıyla karavana girdikleri iddia edildi. Öldürülen turistin cenazesi pazartesi günü italya'ya gönderilecek.