İtalyan basını: Türkiye, babanın ne zaman kızının ırzına geçebileceği üzerinde bölündü!

Cumhuriyet yazarı Nilgün Cerrahoğlu, İtalyan basının 'Bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği cevapla enseste kısmi izin veren Diyanet’in fetvasını “Utanç verici fetva: Öz kızla cinsellik meşru” başlığıyla gazetelere taşıdığını yazdı. Libero gazetesi fetvayı “Türkiye babanın kızının ne zaman ırzına geçebileceği üzerinde bölündü” sözleriyle baş sayfada yorumladı.

Cumhuriyet’ten Nilgün Cerrahoğlu’nun bugün (11 Ocak 2016) yayımlanan “IŞİD deseydi şaşırmazdık” başlıklı yazısı şöyle:

Fetvanın yankıları Türkiye sınırlarını aştı, Avrupa’ya ulaştı. İtalya’da iki büyük gazete konuyu birinci sayfaya ve manşetlere taşıyor.

Berlusconi ailesinin gazetesi Il Giornale, “Şok fetva: Babanın 9 yaş üstü kızıyla ilişkisi meşru” manşetiyle verdiği habere içerde “Utanç verici fetva: Öz kızla cinsellik meşru. Kadın konusu Türkiye’de de İslamın sorunu” başlığıyla devam ediyor.

“Türkiye babanın kızının ne zaman ırzına geçebileceği üzerinde bölündü” sözleriyle baş sayfada göbekte ilik dondurucu bir başlık çeken Libero gazetesi ise “Bir Türk fetvası kızlarla enseste geçit veriyor” diyor, tam sayfa yer ayırdığı konuyu “uygarlık çatışması” bölümünde işliyor.

Diyanet kısmen mesafe aldı

“Bunları IŞİD deseydi şaşan olmazdı. Ama devletin finanse ettiği bir organın yurttaşlarını sübyancı ensest ilişkiye yönlendirmesi laik Türkiye’de ve sosyal ağlarda çok büyük protestoya yol açtı” tespitini yapan ve malum fetvayı ayrıntılarıyla özetleyen “Libero”, fetvanın yayımlandığı siteyi kapatan Diyanet’in tüm ithamları reddettiğini not ediyor, ancak “Diyanet’in bu geri adımının kimseyi ikna etmediğini” kaydediyor.

Diyanet’in konudan sadece “kısmen mesafe” aldığını belirten gazete, skandal sonrası yapılan açıklamada “metinde yer alan akıl ve ahlaktan yoksun görüşlerin Din İşleri Yüksek Kurulu ve Başkanlığı’na isnat edilemez” dendiğini ancak DİB’in spesifik bağlamda konuya ilişkin görüşünün tam olarak ne olduğunu belirtmekten kaçındığına dikkat çekiyor.

Bakan açık tavır belirtmedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da içerik üzerinde herhangi bir açık pozisyon belirtmek yerine meseleyi bir “paralel devlet komplosu” olarak geçiştirdiğini not eden İtalyan gazetesi, protesto eylemleri yapan feminist örgüt temsilcilerinin de “(Türkiye’de) alışık olduğu üzere” apar topar göz altına alındığını vurguluyor.

Il Giornale gazetesinin ünlü kadın yazarı Fiamma Niernstein da fetva hakkında kaleme aldığı uzun değerlendirme yazısına, Ortadoğu uzmanı Bernard Lewis’in “Yanlış neredeydi?/What went wrong?” kitabıyla giriyor.

Lewis’in “ ‘İslam dünyasındaki geri kalmışlığın’ en önemli nedeni kadını ikinci sınıf konumudur. Bu, İslam dünyasını bir yandan nüfusun yarısının enerjisinden ve yeteneklerinden yoksun bırakırken, diğer yandan çocukların da cahil ve baskı altında kalmış analar tarafından yetiştirilmesine yol açar. Bu durum, özgür ve açık topluma müsait olmayan bir ortam yaratıyor” tespitini alıntılayan Nirenstein, İslam ülkelerinde kadına baskının çeşitli katmanları ve mekanizmaları olduğunu belirttikten sonra “Diyanet tarafından hızla inkâr edilen fetvanın en koyu ortaçağ karanlığının bir örneği” olduğunu ekliyor.

Kukla olan kadın

Diyanet’in “nişanlılar el ele tutuşmasın” fetvasına da yer veren İtalyan gazetesi, kadının her çeşit “ayrıntılı ve ince müdahalecilikle, uzaktan kumandalı bir kuklaya” indirgendiğini ifade ediyor.

Yılbaşında Köln’de yaşanan “toplu taciz” olayları ile yan yana ve iç içe işlenen “Türkiye’nin ensest fetvası” haberleri, kadın konusunda yükselen aşılmaz bir yeni “uygarlık çatışması duvarı” olarak ele alınıyor. Ve hemen neredeyse “ırz düşmanlığıyla” eş tutulan bir “kadın düşmanlığı” kertesinde irdeleniyor.