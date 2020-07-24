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Spor

İtalyan basını: Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılmayı düşünüyor

24 Temmuz 2020 14:46

Milan formasıyla pandemi dönemi sonrası çıktığı 9 maçta 11 gol atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Pandemi dönemi sonrası çıktığı 9 maçta 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Milano ekibinden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 26 yaşındaki sol açık, Milan ile kontratını yenilemeye yanaşmazken, Bundesliga'ya geri dönmeyi kafasına koydu. Haberde Çalhanoğlu'nun yeni rotasının RB Leipzig veya Hertha Berlin olabileceği ifade edildi.

Üç sezondur Milan forması giyen yıldız isim, bu sezon forma şansı bulduğu 35 maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti. Çalhanoğlu'nun piyasa değeri ise 14,5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

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