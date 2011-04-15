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Dünya

İtalyan barış eylemcisi öldürüldü

Bir süre önce El Kaide ile bağlantılı Filistinli bir örgüt tarafından Gazze'de kaçırılan İtalyan eylemci ölü bulundu.

15 Nisan 2011 03:00

T24 - Filistin direnişine destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesi Vittorio Arrigoni, yıllardır İsrail'in insan hakları ihlallerini gözlemliyordu. Ancak bir süre önce Gazze'de, El Kaide ile bağlantılı Filistinli bir örgüt tarafından kaçırılan İtalyan barış eylemcisi, bu örgüt tarafından öldürüldü.

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Filistin güvenlik güçlerine yakın bir kaynak, "Viktor" adıyla anılan eylemcinin cesedinin gece saatlerinde bulunduğunu belirtti. Hamas güvenlik güçlerinin bir sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, cesedi Gazze'nin bir sokağında bulunan Arrigoni’nin boğularak öldürüldüğünü tespit ettiklerini belirtti. Sözcü, olaya karışan iki kişinin yakalandığını, güvenlik güçlerinin diğerlerini de aradığını sözlerine ekledi.

Vittorio Arrigoni'nin ölümünü duyan arkadaşları ve Filistinlilerse şaşkın, üzgün ve kızgın. Bir Filistinli duygularını “Neden? O ne yaptı ki? Bu adam Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için dünyanın öbür ucundan geldi. Ülkesini, ailesini bıraktı ve biz onu öldürdük. Neden?” sözleriyle dile getirdi.


‘Filistin tarihinde kara bir sayfa'

Ramallah'taki Filistin yönetimi, saldırıyı Filistin tarihine geçen kara bir sayfa olarak niteledi. İtalya da vatandaşının öldürülmesini "barbarca" olarak tanımladı.


Kaçıranlar 30 saat süre vermişti

Eylemciyi kaçıran grup, yayımladığı bir videoyla Arrigoni’nin karşılığında, Hamas hükümeti tarafından tutuklanan lider ve üyelerinin 30 saat içinde serbest bırakılmasını talep etmişti. Grup, dün sabah saat 11.00 itibarıyla başlayan sürede talepleri gerçekleşmediği takdirde, Arrigoni'nin öldürüleceğini duyurmuştu.

İtalyan barış eylemcisi bir yardım gemisiyle geldiği Gazze'de 2008 yılından beri yaşıyordu.


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