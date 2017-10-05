İtalyan bakandan göçmen çocuklarına vatandaşlık hakkı için açlık grevi

İtalya'da yıllardır tartışılan ancak sağ partilerin itirazları nedeniyle parlamentodan bir türlü geçmeyen, göçmenlerin ülkede doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısına destek için aralarında bir bakanın da yer aldığı bir grup açlık grevi eylemi düzenliyor. Eyleme Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Graziano Delrio da katılacak.

Aralarında Delrio'nun yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro ve Tarım Bakanı Yardımcısı Andrea Olivero'nun da bulunduğu bir grup politikacı, eğitimci ve aktivist, yasanın görüşülmesinin daha fazla ertelenmemesi talebiyle bugünden itibaren dönüşümlü olarak birer gün açlık grevi yapacak.

La Repubblia gazetesine konuşan Delrio, "Bir bakanın ağır ilerleyen bir yasa için açlık grevi yapması görülmüş şey değil. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bazı öğretmenler, çok sayıdaki öğrencilerinin maruz kaldığı durumla ilgili duyarlılık yaratmak için bu eylemi ortaya attı. Bana da uygun göründü, katılacağım. Bu, şiddete başvurmadan, ılımlı bir şekilde dikkat çekmenin yoludur."

Bakan Delrio'nun açlık grevine katılma kararı, Ius Soli yasasına karşı çıkan kesimlerden ise tepki çekti.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini, bakan ile birlikte açlık grevine katılanları "gülünç ve iki yüzlü" olarak tanımladı. Salvini, "Zor durumdaki milyonlarca İtalyan için ne zaman açlık grevi yapacaklar acaba? Bu sabah onların şerefine zengin bir kahvaltı yapacağım" diye yazdı.

Haydi İtalya Partisi Meclis Grup Başkanı Renato Brunetta da "Delrio'nun açlık grevine gitmesi beni üzdü, çünkü zaten zayıf" dedi. Brunetta ayrıca, iktidardaki bir yetkilinin açlık grevine gitmesiyle daha önce karşılaşmadığını da belirtti ve "İngiliz imparatorluğuna karşı açlık grevi yapan Gandi'yi anlarım da, kendisinin de dahil olduğu hükümete karşı açlık grevi yapan Delrio'yu anlamıyorum" diye konuştu.

13 yıldır parlamentoya gidip-gelen tasarı

"Ius soli" olarak anılan yasa tasarısı, 5 yıldan uzun süredir yasal olarak İtalya'da yaşayan göçmenlerin burada doğan çocuklarına otomatik olarak vatandaşlık verilmesini öngörüyor.

Tasarıya göre çocuklar İtalya'da doğmamışsa bile, 12 yaşından önce bu ülkeye yerleşmişse ve en az 5 yıl boyunca İtalya'da eğitim almışsa yine vatandaşlık hakkına sahip oluyor.

Mevcut yasalar ise ancak ebeveynlerden birinin İtalyan olması halinde İtalya'da doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyor.

Her iki ebeveyni de yabancı olan çocuklar, ancak 18 yaşını doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyor.

Yaklaşık 13 yıldır parlamentoya gidip gelen yasa tasarısı, bu yasama döneminde de meclise sunulmuş ancak başta iktidarın küçük ortağı merkez-sağdaki Popüler Alternatif (AP) olmak üzere sağ kanadın itirazları üzerine askıya alınmıştı.

Dışişleri Bakanı itiraz etti, Papa destek verdi

Popüler Alternatif Başkanı ve Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, göç tartışmalarının yaşandığı bir dönemde böyle bir yasanın onaylanmasının ancak göç karşıtı aşırı sağcı partileri güçlendireceği gerekçesiyle yasa tasarısına itiraz etmişti.

Sol kesim ve insan hakları grupları ise yasanın, İtalya'da gelecek yılın ilk aylarında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde parlamentodan geçmesini istiyor. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da yasa tasarısına destek vermişti.