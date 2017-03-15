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Dünya

İtalyan aşırı sağcı liderden AB'ye: Birazcık haysiyetiniz varsa, Türkiye'ye yardımı durdurursunuz

"Eğer Avrupa bunu yapmazsa..."

15 Mart 2017 18:57

İtalya'da aşırı sağcı Kuzey Ligi (Lega Nord) partisi lideri Matteo Salvini, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında tam üyelik müzakerelerinin hiç başlatılmaması gerektiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, yayınladığı video mesajına "Türkiye Avrupa değildir ve asla da olamayacaktır" sözleriyle başlayan Matteo Salvini, Avrupalılar'a "Sizin cebinizden gelen paralarla bu ülkeye milyarlarca Euro veriliyor" diye seslendi ve "Bu nedenle kendimize hakaret edilmesine izin vermemeliyiz" dedi.

Daha önce yaptığı "Türk bakanlar İtalya'ya da hoş gelmezler" açıklamasını yineleyen Türkiye'nin AB üyeliği ile göç karşıtı ayrılıkçı partinin lideri Salvini, "AB'nin kapısının Türkiye'ye açılması ihtimalini derhal ortadan kaldıralım. Eğer Avrupa bunu yapmazsa, en kısa zamanda bu deliler kafesinden çıkmak bizim açımızdan en iyisi" dedi.

"Birazcık haysiyetiniz varsa,
Türkiye'ye yardımı durdurursunuz"

Strasbourg'taki Avrupa Parlamentosu'nda süren genel kurul toplantısında da bu sabah konuşan Matteo Salvini, "Türk lider, anlaşılmayan tehditler savuruyor. Şu anda ona 10.5 milyar Euro veriyoruz. Birazcık haysiyetiniz ve onurunuz varsa, Türk rejimine verilen bu milyarlarca euro yardımı durdurursunuz" dedi.

"Bize, Avrupa'da demokrasi dersi vermeye gelen kişilere finans sağlamak mümkün değildir" diye sözlerini sürdüren Salvini, "İtalyan ve Avrupa halklarının cebinden çıkan bu paraları Türk rejimine nehir gibi akıtmayı bırakın. Bazı ülkeleri Nazi ve faşist olarak niteliyorlar. Bu bana normal gelmiyor" dedi.

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