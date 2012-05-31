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Ekonomi

İtalya'dan Standard&Poor's hakkında büyük iddia

S&P'nin İtalya'nın notunu düşürmesinden sonra İtalyan savcılar derecelendirmeyi piyasa manipülasyonu olarak değerlendirdi

31 Mayıs 2012 18:40

İtalyan savcıları piyasa manipülasyonu ve ayrıcalıklı bilgilerin kötüye kullanımı iddiası ile suçlanan Standard&Poor's hakkında soruşturma başlattı. S&P iddiaları yalanladı.

Reuters'ın haberine göre sözde piyasa manipülasyonu ve ayrıcalıklı bilgilerin kötüye kullanımına ilişkin İtalyan savcılarının soruşturma açtığı derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'a yönelik incelemenin soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından Perşembe günü tamamlandığı belirtildi.

Kaynaktan belirtilen bilgiye göre yapılan incelemenin S&P'nin şuanki 5 veya eski analistlerinin ceza mahkemesine çıkmasına zemin hazırlayabilir. Soruşturma 13 Ocak'ta İtalya'nın ülke kredi notunun düşürülmesi üzerine başlatıldı.

İtalya'nın güney kasabası olan Trani'de savcıların iddiaları Standard&Poor's ve ona eş değer olan derecelendirme şirketi Moody's'in İtalya'nın ve onun bankacılık sistemi hakkındaki raporların en az bir kez piyasaların açık olduğu saatlerde sızdırıldığı ve bunun da  Milan borsasında derin kayıplara neden olduğu yönünde.

Savcılar ayrıca bazı derecelendirme raporlarının doğru olmadığını söylüyor.

S&P iddiaları reddederek, not düşürme haberinin halka açıklanmasından önce hiçbir hisse sahibininin bilgi veya raporlar hakkında bilgilendirilmediğini söyledi. Şirket, İtalyan savcıların suçlamalarını asılsız olarak değerlendirdi ve şirketin eylem, çalışanlar ve şirket itibarını savunmaya devam edecekleri yönünde açıklama yaptı.

Moody's ise hassas piyasa bilgisinin yayılmasını çok ciddiye aldıklarını ve yetkililerle işbirliği yaptıklarını söyledi.
  

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