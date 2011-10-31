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Dünya

İtalya'dan PKK yalanlaması ANKARA (A.A)

31 Ekim 2011 18:50

-İtalya'dan PKK yalanlaması  ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, yasalar ve hukuk devleti kavramları çerçevesinde, Türkiye ile işbirliği halinde terörün tüm şekillerine karşı mücadele halinde olduklarını bildirdi. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bir gazetede "PKK ve yandaşlarının İtalya hudutları dahilinde serbestçe hareket edebildikleri" iddiasına yer verildiği belirtilerek, bu iddia "kesin bir dille" yalanlandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu vesile ile AB'nın terör orgütleri listesinde yer alan PKK'ya karşı İtalyan makamlarının, Türk makamları ile koordineli olarak, aralarında Şubat 2010 tarihinde Venedik Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonun da bulunduğu birçok operasyonu başarı ile yürüttüğünü hatırlatırız. Terör tehdidine karşı daima hazırlıklı olma gerekliliğine inanan İtalya, yasalar ve hukuk devleti kavramları çerçevesinde, Türkiye ile işbirliği halinde terörün tüm şekillerine karşı mücadele halindedir. Bu bağlamda 24 Ekim 2011 tarihinde Roma'da, konu ile ilgili olarak Türk-İtalyan ikili değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir."

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