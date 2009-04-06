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Dünya

İtalya'daki Türk öğrencilerin durumları iyi

İtalya'daki depremin merkez üssü L'Aquila'da öğrenim gören Türk öğrenciler arasında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

06 Nisan 2009 03:00

İtalya'daki depremin merkez üssü L'Aquila'da öğrenim gören Türk öğrenciler arasında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkilileri, gerek İtalyan makamlarından, gerekse L'Aquila'da Erasmus bursuyla öğrenim gören öğrencilerden edindikleri bilgiler sonrasında, Türk öğrenciler arasında yaralanma veya can kaybı olmadığının kesinleştiğini söylediler.

L'Aquila'da öğrenim gören Türk öğrencilerden 10'u, büyükelçilik tarafından kiralanan bir otobüsle bu akşam Roma'ya getirilerek bir otele yerleştirildi. Kaldıkları evler depremde zarar gören bu öğrenciler, 1-2 gün içinde Türkiye'ye dönmeyi planlıyorlar.

Türk öğrencilerden 14'ü ise ev sahipleri ve arkadaşlarıyla birlikte deprem sonrasında şimdilik L'Aquila kentinde kalmayı yeğlediler.

L'Aquila'da yaklaşık 50 Türk öğrenci bulunuyor. Belirtilenler dışındaki diğer öğrencilerin ise deprem sırasında L'Aquila'da olmadıkları öğrenildi. Roma'ya ulaşan öğrenciler, "Erasmus
bursuyla L'Aquila'da öğrenim görüyorduk. Ancak depremle tam bir şok yaşadık. 2 gündür uykususuz. Deprem sonrasında arkadaşlarımızın neredeyse tamamı öğrenimlerini yarıda keserek Türkiye'ye dönmeyi planlıyorlar" dediler.

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