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Spor

İtalya'daki şike soruşturmasından F.Bahçe de çıktı

Şike soruşturması nedeniyle zor günler geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe’ye bir darbe de İtalya’dan geldi.

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Şike soruşturması nedeniyle zor günler geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe’ye bir darbe de İtalya’dan geldi.


Corriere del Mezzogiorno haber sitesinde yer alan habere göre, Napoli savcılığı başta futbol olmak üzere birçok spor dalında yapılan bahis skandalı nedeniyle 150 müsabaka için soruşturma başlattı. 8 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın savcısı Rosario Centolmo yaptığı açıklamada, “ Intralot şirketine bağlı olan betfair.com bahis sitesinde 150 spor müsabakasında para akışının anormal olduğunu ve bu müsabakalara yapılan bahislerle kara para aklandığını tespit ettik” ifadelerini kullandı.


150 müsabaka arasında Fenerbahçe’nin 30 Temmuz 2008’de Roberto Carlos ve Selçuk Şahin’in golleriyle 2–0 yendiği MTK Budapeşte maçı da yer alıyor.


Aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu maçlardan bazıları şu şekilde ;


Avrupa Kupaları

Grassophers-Chernomorets (19/07/2008)
Napoli-Panionios (26/07/2008)
Deportivo-Bnei Sakhnin (26/07/2008)
Aston Villa-Ob Odens (26/07/2008)
Kolschreiber-Yani (28/07/2008)
Fenerbahçe-MtkBudapest (30/07/2008)
Panathinaikos-Dinamo Tiblisi (30/07/2008)


Serie A

Chievo-Catania 1-1 (21/03/10)
Atalanta- Cagliari 3-1 (24/03/10)
Bologna-Catania 1-1 (09/05/10)
Inter-Chievo 4-3 (09/05/10)
Udinese- Bari 3-3 (09/05/10)
Chievo-Sampdoria 0-0 (03/04/11)

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