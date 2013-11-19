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Dünya

İtalya'daki hortum felakatinde ölü sayısı 16'ya yükseldi

İtalya'nın Sardunya adasını vuran hortumda 16 kişi hayatını kaybetti

19 Kasım 2013 11:22


İtalya'nın Sardunya Adası'nda "Kleopatra" hortumu nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Ülkenin batısındaki Sardunya'nın özellikle kuzeydoğusundaki Olbia kenti ve civarında yaşamı olumsuz etkileyen hortum, can kaybına neden olurken, günlük yaşamı felç etti.

Sardunya Bölge Valisi Ugo Cappellaci'nin verdiği bilgilere göre; adada dün etkisini gösteren kötü hava koşullarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Hortum nedeniyle çok sayıda bölgeyi sel sularının bastığı, bu nedenle yüzlerce kişinin evsiz kaldığı adanın kuzeydoğusunda, elektrik kesintilerin yaşandığı, kara ve demiryollarında ise aksamaların olduğu aktarıldı.

Adadaki kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda okulda eğitime ara verilirken, deniz ve hava ulaşımında da gecikmeler yaşanıyor.

 

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