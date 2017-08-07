İtalya'daki fırtına 3 can aldı

Hafta sonu İtalya ve Avusturya şiddetli yağışlara maruz kaldı. İtalya'da fırtına nedeniyle üç kişi hayatını kaybederken, orman yangınları ve yağışlar dört günde en az beş kişinin ölümüne sebebiyet verdi.

İtalya'nın kuzeyinde aşırı sıcakları izleyen şiddetli yağış ve fırtınada 3 kişi yaşamını yitirdi. Polisler, ölenlerden birinin Belçikalı olduğunu ve 41 yaşındaki turistin Friaul bölgesindeki çadırında uyurken devrilen bir ağacın altında kaldığını duyurdu.

Dolomitlerde yer alan Marziai'deki bir festival sırasında da bir kişi devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Aynı bölgede bir kişi de yıldırım çarpması sonucu öldü.

Cumartesi günü ünlü kış sporları merkezi Cortina d'Ampezzo'da içinde bir kadının bulunduğu araba kayşat altından çıkarılmıştı. Polis, kurtarma ekiplerinin müdahalesine rağmen kazazedenin kurtarılamadığını açıkladı.

Hafta sonu Avusturya'da da yoğun yağıların ardından sel felaketi meydana gelmişti. Avusturya'da durumun kontrol altına alındığı bildirildi.