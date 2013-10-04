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Dünya

İtalya'daki felakette ölü sayısı 133'ü buldu

Sahil koruma görevlileri, İtalya'da batan kaçak göçmen teknsinden 94 cesedin çıkarıldığını ve enkazın içinde 40 cesedin daha bulunduğunu kaydetti

04 Ekim 2013 02:06

İtalya'da Sicilya açıklarında, Lampedusa adası yakınlarında, kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybettiği belirlenenlerin sayısı 133'ü buldu.
Sahil koruma görevlileri 94 cesedin çıkarıldığını ve enkazın içinde 40 cesedin daha bulunduğunu söylüyor. 150'tan fazla kişinin ise kurtarıldığı söyleniyor.
Olay yerinden gelen haberlerde, teknenin batmaya başlamasının ardından yolcuların kendilerini suya atmaya başladıkları yazılıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, ölü sayısının artabileceğini söylüyorlar.
İtalya Başbakanı Enrico Letta, yaşananları "büyük bir trajedi" olarak nitelendirdi. İtalyan yetkililer, halen onlarca kişinin denizde olduğunu belirtiyor.
 

Sebebin yangın olduğu düşünülüyor

 
İtalyan medyasında yer alan bazı haberlerde, teknede bir yangın çıktığı, ardından da teknenin batmaya başladığı ifade ediliyor.
Olay anında teknede yaklaşık 500 kişinin bulunduğu sanılıyor.
İtalyan haber ajansı Ansa, ölenler arasında çok sayıda çocuk ve hamile kadın bulunduğunu duyurdu.
Bir yetkili de teknede yaklaşık 100 kadın bulunduğunu ve bunlardan sadece üçünün kurtarılabildiğini söyledi.
Bu hafta başlarında, İtalya'nın Sicilya sahillerine ulaşmaya çalışan 13 göçmen de denizde boğularak hayatlarını kaybetmişti.
Sicilya'daki Lampedusa adası, Afrika'dan gelen kaçak göçmenlerin ilk sığındığı noktaların başında geliyor. 1999-2012 yılları arasında 200 binden fazla kaçak göçmen bu ada üzerinden Avrupa'ya girmeye çalıştı.
Son 25 yıl içerisinde 19 bin kaçak göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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