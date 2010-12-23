-İTALYA'DAKİ DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE ARAMA ROMA (A.A) - 23.12.2010 - Ukrayna'nın Roma Büyükelçiliğinde bulunan şüpheli pakette tehlikeli bir madde tespit edilmediği bildirildi. Polis Roma'daki bütün büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda kontrol yapmaya başladı. İtalyan haber ajansı Ansa'nın haberine göre, polis Roma'da İsviçre ve Şili büyükelçiliklerindeki patlamaların ardından Ukrayna Büyükelçiliğinde bulunan şüpheli pakete hemen müdahale etti. İnceleme sonrası Ukrayna büyükelçiliğinde bulunan şüpheli paketin temiz olduğu anlaşıldı. Roma'da İsviçre ve Şili büyükelçiliklerinde bombalı paketlerin yol açtığı patlamalarda 2 kişi yaralanmış, İsviçre büyükelçiliğindeki patlamada yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu kaydedilmişti. ANSA ayrıca, polisin Roma'daki bütün büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda kontrol yapmaya başladığını duyurdu.