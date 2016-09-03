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Yaşam

İtalya'daki depremde enkaz altında kalan 'Romeo', 10 gün sonra kurtarıldı

Başka bir evin enkazından Joy adlı bir kedi, depremden 6 gün sonra sağ çıkarılmıştı

03 Eylül 2016 17:04

İtalya’da en az 231 kişinin hayatını kaybettiği depremden 10 gün sonra Romeo adlı evcil bir köpek enkazdan canlı çıkarıldı. 

İtalyan medyası ve uluslararası ajansların bugün verdiği habere göre golden retriever cinsi Romeo dün Amatrice kasabasındaki bir binanın enkazından çıkarıldı. 24 Ağustos’ta meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde Amatrice başta olmak üzere çok sayıda kasaba yerle bir olmuştu.

İtfaiyecilerin çıkardığı Romeo’nun sağlığının iyi olduğu, kuyruğunu sallayıp mutluluğunu ifade ettiği görüldü. Hafta başında Amatrice’de bir başka evin enkazından Joy adlı bir kedi, depremden 6 gün sonra sağ çıkarılmıştı.

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