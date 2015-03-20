İtalya'da yolsuzluk operasyonu bir bakana uzandı



Floransa Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şimdiye kadar 4 kişi tutuklanırken 50'den fazla kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bürokrat ve işadamı zanlılar milyarlarca euro bedelindeki kamu ihalelerine fesat karıştırmak, rüşvet ve zimmete para geçirmekle suçlanıyor.

Yolsuzluğun kamu ihalelerinde maliyetin yüzde 40 dolayında artmasına neden olduğu belirtiliyor.

'Oğluna Rolex saat hediye ettiler'

Adı yolsuzluk operasyonuyla birlikte gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Maurizio Lupi istifasını duyurdu.

RAI Televizyonu'na çıkan Bakan Maurizio Lupi, istifasıyla olaydan hükümetin zarar görmesini önlemek istediğini söyledi. "Yanlış bir şey yapmadım" diyen Lupi, siyasi kariyerini sürdürmeyi umduğunu kaydetti.

Yeni Merkez Sağ Partisi'ne mensup Lupi'nin oğlu Luca'yı bir şirkette işe soktuğu, kendisine 10 bin euroluk Rolex saat hediye edilmesini sağladığı ileri sürülüyor.