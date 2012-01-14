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Dünya

İtalya'da yolcu gemisi karaya oturdu  ROMA (A.A)

14 Ocak 2012 06:56

-İtalya'da yolcu gemisi karaya oturdu  ROMA (A.A) - 14.01.2012 - ''Costa Concordia'' isimli yolcu gemisinin İtalya'nın batısında seyir halindeyken, Giglio adası açıklarında karaya oturduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.  Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, 4 bin 200 yolcusu bulunan gemide 7 kadar da Türk yolcunun olduğu kaydedildi. Türk yolculardan 4'ünün durumunun iyi olduğu, diğer 3 yolcuyla henüz iletişimin kurulamadığı ifade edildi.  ''SKY TG 24'' kanalı ise son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, 6 ölü olduğunu belirtti.   Giglio adası Belediye Başkanı Sergio Ortelli, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Gemide mahsur kalan yolcuların olduğu, bir helikopterin kurtarma faaliyetlerine katıldığı kaydedildi.

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