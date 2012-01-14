-İtalya'da yolcu gemisi karaya oturdu ROMA (A.A) - 14.01.2012 - ''Costa Concordia'' isimli yolcu gemisinin İtalya'nın batısında seyir halindeyken, Giglio adası açıklarında karaya oturduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, 4 bin 200 yolcusu bulunan gemide 7 kadar da Türk yolcunun olduğu kaydedildi. Türk yolculardan 4'ünün durumunun iyi olduğu, diğer 3 yolcuyla henüz iletişimin kurulamadığı ifade edildi. ''SKY TG 24'' kanalı ise son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, 6 ölü olduğunu belirtti. Giglio adası Belediye Başkanı Sergio Ortelli, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Gemide mahsur kalan yolcuların olduğu, bir helikopterin kurtarma faaliyetlerine katıldığı kaydedildi.