T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya'da yine kaçak teknesi battı, 12 kişi öldü

Aynı ada açıklarında geçen hafta 500’den fazla kaçak göçmen taşıyan bir teknenin batmış, 320 kişi yaşamını yitirmişti

11 Ekim 2013 23:47

İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında 50 kaçak göçmeni taşıyan bir tekne battı. İlk bilgilendirmelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan donanması yaklaşık 50 kişi taşıyan bir teknenin adanın 60 mil açığında battığını duyurdu. İtalyan donanma helikopteri kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Aynı ada açıklarında geçen hafta 500’den fazla kaçak göçmen taşıyan bir teknenin batmış 320 kişi yaşamını yitirmişti.

Tunu kıyılarına 115 km uzaklıktaki Lampedusa Adası, Avrupa’ya kaçak yollarla girmek isteyen Afrikalıların en çok sığındığı yer konumunda. Adaya sadece bu yıl 30 bin kaçak göçmen geldi.

ETİKETLER

italyakaçak göçmenLampedusatunuölüteknebattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24