İtalya'da yine kaçak teknesi battı, 12 kişi öldü

İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında 50 kaçak göçmeni taşıyan bir tekne battı. İlk bilgilendirmelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan donanması yaklaşık 50 kişi taşıyan bir teknenin adanın 60 mil açığında battığını duyurdu. İtalyan donanma helikopteri kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Aynı ada açıklarında geçen hafta 500’den fazla kaçak göçmen taşıyan bir teknenin batmış 320 kişi yaşamını yitirmişti.

Tunu kıyılarına 115 km uzaklıktaki Lampedusa Adası, Avrupa’ya kaçak yollarla girmek isteyen Afrikalıların en çok sığındığı yer konumunda. Adaya sadece bu yıl 30 bin kaçak göçmen geldi.