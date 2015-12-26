İtalya'da yere izmarit atanlara 300 Euro para cezası verilecek

İtalya'da parlamentoda kabul edilen bir yasayla yere izmarit, sakız gibi çöp atanlara 300 euro'ya kadar para cezası geliyor.

Hafta içinde kabul edilen "yeşil ekonomi" yasası kapsamında, sokak, park gibi kamusal alanlarda "çöp kutusu olmayan" herhangi bir yeri kirletenler para cezasına çarptırılacak. Yere sigara izmariti atarken yakalananlara 300 euro'ya kadar para cezası kesilecek. Sakız, kağıt parçası gibi çöpleri yere atanlara ise 30-150 euro arası ceza verilecek.

Belediyeler de, görev alanlarındaki açık alanlara yeterli sayıda çöp kutusu ve kül tablası yerleştirmekle yükümlü olacak.

Yeni yasa sayesinde, çevre ve hava kirliliğiyle savaşılması ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaklaşılması amaçlanıyor.

Hava kirliliğiyle mücadele

Bu kapsamda hükümetin hava kirliliğiyle mücadele için 35 milyon euro yatırım yapması da öngörülüyor.

Özellikle büyük kentlerde toplu taşımanın daha ulaşılır hale getirilmesi, araç ve bisiklet paylaşımı programlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İtalya Çevre Bakanı Luca Galletti parlamentoda kabul edilen yeşil ekonomi yasasının, Paris'te birkaç hafta önce yapılan "iklim zirvesinde (Cop 21) varılan anlaşmaya ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmeye yönelik bir adım" olduğunu söyledi.

Pizza fırınları yasaklanmıştı

İtalya'da son haftalarda hava kirliliğinin özellikle büyük kentlerde kritik seviyeye ulaşması nedeniyle olağanüstü tedbirler alınmaya başlamıştı.

Roma, Milano, Torino gibi kentlerde zaman zaman özel araçların trafiğe çıkması kısıtlanıyor, toplu taşıma ücretsiz hale getiriliyor.

Pizzalarıyla ünlü Napoli yakınlarındaki San Vitaliano kasabasında da önceki hafta hava kirliliğinin kritik seviyeye gelmesi üzerine pizza yapımında kullanılan odun fırınları yasaklanmıştı.