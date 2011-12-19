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Spor

İtalya'da yeni şike operasyonu: 17 gözaltı

İtalya'da başlatılan yeni şike soruşturmasında aralarında eski futbolcuların da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

19 Aralık 2011 02:00

T24 - İtalya'da başlatılan yeni şike soruşturmasında aralarında eski futbolcuların da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
 

 
İtalya'da Cremona Cumhuriyet Savcılığı, ülke futbolunu sarsacak yeni bir şike soruşturması başlattı.


İtalyan polisi tarafından pek çok şehirde yürütülen operasyonda Atalanta'nın eski takım kaptanı Cristiano Doni, FC Interli eski futbolcu Luigi Sartor, Alessandro Zamperini gibi eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


''Last bet'' olarak isimlendirilen operasyon kapsamında tutuklanan Atalanta'nın eski kaptanı Doni'nin delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandığı belirtildi.


Cremona Savcılığı'nın soruşturmasına göre, tutuklanan 17 kişinin sporda sahtekarlık ve dolandırıcılık yapmak adına suç örgütüne yardımcı olmak suçlamalarından gözaltına alındığı ifade ediliyor.


Soruşturmada söz edilen suç örgütünün Singapur merkezli olduğu, operasyonel faaliyetlerini ise Doğu Avrupa üzerinden yürüttüğü kaydedildi.


Suç örgütünün, tutuklanan kişiler aracılığıyla İtalyan futbol şampiyonaları ve diğer ülkelerdeki futbol maçlarından bazılarının sonucunu değiştirmeye yönelik çabalar içerisine girdiği ileri sürülüyor.


İddialarda adı geçen ülkeler arasında Almanya, Türkiye, Hırvatistan ve Macaristan da bulunuyor.



Serie A'daki üç maç da incelemede


Polisin soruşturmaya yönelik yaptığı araştırmada, İtalya İkinci Futbol Ligi'nin (Serie B) 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında oynanan bazı maçların inceleme altında olduğu gelen haberler arasında yer aldı.


Serie B'nin yanı sıra Serie A'nın geçen sezonunda oynanan 3 maçın da incelendiği söyleniyor. Bu maçların Brescia-Bari, Brescia-Lecce ve Napoli-Sampdoria arasındaki müsabakalar olduğu dile getirildi.



‘Ellerimizi kaptanımızdan çekin'


İtalya'nın yeni haftaya şokla başlamasına neden olan soruşturmaya, Atalanta taraftarları da ''Ellerinizi kaptanızımızın üzerinden çekin'' şeklinde ifadelerle bloglardan, forumlardan tepki gösteriyor.


Cremona Savcılığı'nın geçen Haziran başında başlattığı bir başka bahis soruşturmasına adı karışan Atalanta'nın eski kaptanı Doni'ye İtalya Futbol Federasyonu, 3,5 yıl futboldan men, takımı Atalanta'ya da 2011-2012 sezonunda Serie A'ya -6 puanla başlama cezası vermişti.



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