-İtalya'da yeni kriz önlemlerinin kabul edilmesi ROMA (A.A) - 11.11.2011 - İtalya'da Senato'nun onay verdiği finansal istikrar yasası, Avrupa Birliği'nin talep ettiği bir dizi tasarruf önlemini kapsıyor. Finansal istikrar yasası yarın parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek. Yasa Temsilciler Meclisi'nde kabul edildikten sonra İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin söz verdiği gibi istifa etmesi bekleniyor. Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın büyük miktardaki borcunu azaltmayı ve büyümesini teşvik etmeyi amaçlayan finansal istikrar yasasındaki önlemlerden bazıları şöyle sıralanıyor: Devletin sahip olduğu gayrimenkuller satışa çıkarılacak ve buradan elde edilen gelir kamu borcunun azaltılmasında kullanılacak. Satışa uygun varlıkların tespit edildiği ilk kararname, Nisan 2012'nin sonuna kadar çıkarılacak. Bölgesel ve yerel yönetimleri, kamu hizmeti veren iştirakleri özelleştirmeye teşvik edecek adımlar atılacak. Otoyolları inşaatını desteklemek adına altyapı şirketleri otoyol inşası projelerinde tamamen ya da kısmen vergi teşviki alacaklar. Gençlerin istihdama katılımını artırmak için şirketler, Ocak 2012 ve Aralık 2016 arasındaki çıraklık sözleşmeleriyle istihdam edecekleri gençler için tam vergi teşvikinden yararlanacaklar. Emeklilik yaşı 2026 yılında 65'ten 67'ye yükseltilecek. İstihdam piyasasında reform yapılarak kamu sektöründeki işgücü fazlasının başka işlere yönlendirilmesi için esneklik sağlanacak. Gelecek yıl akaryakıt vergisi yükseltilecek. Finansal istikrar yasası Senato'da yapılan oylamada 12'ye karşı 156 oyla kabul edilmişti.