T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya’da vahşet; 'kıskanç' sevgili, evsiz adamı canlı canlı yakarak öldürdü!

Zanlının eski eşi de, "Sadece bir canavar bu vahşeti gerçekleştirmiş olabilir" diye tepkisini ortaya koydu

12 Mart 2017 18:04

İtalya’nın Palermo kentinde işlenen bir cinayet ülkeyi dehşete düşürdü. Bir adam, sevgilisini takip ettiğini düşündüğü evsiz birisini, üzerine benzin dökerek canlı canlı yaktı. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Esma Çakır'ın haberine göre, mağdur olay yerinde yanarak can verirken, cinayeti işledikten sonra kaçan zanlı, daha sonra tutuklandı.

Repubblica gazetesinin elde ettiği ve internet sitesinde yayınladığı güvenlik kameralarına ait görüntü, söz konusu vahşeti gözler önüne serdi. Gazetenin haberine göre, bir benzin istasyonunda çalışan Giuseppe Pecoraro, önceki gece bir Katolik yardım kuruluşuna ait binanın önünde uyuyan 45 yaşındaki Marcello Cimino’nun üzerine bir kova benzin dökerek, ateşe verdi. Cimino olay yerinde yanarak can verirken, cinayeti işledikten sonra kaçan Pecoraro, daha sonra tutuklandı.

Polis merkezinde verdiği ifadede suçunu itiraf eden Pecoraro’nun, Cimino’yu, sevgilisine sarktığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi. İki adamın gün içinde bu yüzden kavga ettikleri de paylaşılan bilgiler arasında. 2 çocuk babası olduğu belirtilen Marcello Cimino’nun, 1,5 yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir de sokaklarda yaşamaya başladığı bildirildi.

Ağabeyinin öldürülmesinin ardından gazetecilere konuşan Patrizia Cimino, "O çok iyi bir insandı. Bunu ona nasıl yapabildiler? Onu öldüren insan olamaz. Ağabeyimin kalacak yeri vardı, ama o sokakta yaşamayı tercih etti" dedi. Cimino’nun eski eşi de, "Sadece bir canavar bu vahşeti gerçekleştirmiş olabilir" diye tepkisini ortaya koydu.

"Bu acımasız şiddetin kendilerini sarstığını" söyleyen Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da, "Bu bir barbarlık" diye olayı değerlendirdi.

Cinayeti protesto etmek için kentlileri akşam saatlerinde olay yerine davet eden Orlando, yasta olduklarını ifade etmek için ise, belediye binasının önündeki bayrakları yarıya indirtti.

Sarsıcı cinayete Katolik dünyasından da tepki geldi. Palermo Episkoposu Monsenyör Corrado Lorefice, "Bir insanın, böylesine iğrenç bir eylemi yapabilme kapasitesine sahip olduğunu akıl almıyor. Bu, insanların kalbinin taşlaştığı anlamına geliyor. O görüntüleri görmek yüreğimizi parçaladı" dedi. Ayrıca Monsenyör Lorefice, Katolik yardım kuruluşlarının evsizlere kapılarını açtığını, ancak birçok kişinin buralara gitmek yerine, Marcello Cimino örneğinde olduğu gibi sokakta yatmayı tercih ettiğini de söyledi.

ETİKETLER

İtalyaPalermotutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24