İtalya’da vahşet; 'kıskanç' sevgili, evsiz adamı canlı canlı yakarak öldürdü!

İtalya’nın Palermo kentinde işlenen bir cinayet ülkeyi dehşete düşürdü. Bir adam, sevgilisini takip ettiğini düşündüğü evsiz birisini, üzerine benzin dökerek canlı canlı yaktı. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Esma Çakır'ın haberine göre, mağdur olay yerinde yanarak can verirken, cinayeti işledikten sonra kaçan zanlı, daha sonra tutuklandı.

Repubblica gazetesinin elde ettiği ve internet sitesinde yayınladığı güvenlik kameralarına ait görüntü, söz konusu vahşeti gözler önüne serdi. Gazetenin haberine göre, bir benzin istasyonunda çalışan Giuseppe Pecoraro, önceki gece bir Katolik yardım kuruluşuna ait binanın önünde uyuyan 45 yaşındaki Marcello Cimino’nun üzerine bir kova benzin dökerek, ateşe verdi. Cimino olay yerinde yanarak can verirken, cinayeti işledikten sonra kaçan Pecoraro, daha sonra tutuklandı.

Polis merkezinde verdiği ifadede suçunu itiraf eden Pecoraro’nun, Cimino’yu, sevgilisine sarktığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi. İki adamın gün içinde bu yüzden kavga ettikleri de paylaşılan bilgiler arasında. 2 çocuk babası olduğu belirtilen Marcello Cimino’nun, 1,5 yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir de sokaklarda yaşamaya başladığı bildirildi.

Ağabeyinin öldürülmesinin ardından gazetecilere konuşan Patrizia Cimino, "O çok iyi bir insandı. Bunu ona nasıl yapabildiler? Onu öldüren insan olamaz. Ağabeyimin kalacak yeri vardı, ama o sokakta yaşamayı tercih etti" dedi. Cimino’nun eski eşi de, "Sadece bir canavar bu vahşeti gerçekleştirmiş olabilir" diye tepkisini ortaya koydu.

"Bu acımasız şiddetin kendilerini sarstığını" söyleyen Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da, "Bu bir barbarlık" diye olayı değerlendirdi.

Cinayeti protesto etmek için kentlileri akşam saatlerinde olay yerine davet eden Orlando, yasta olduklarını ifade etmek için ise, belediye binasının önündeki bayrakları yarıya indirtti.

Sarsıcı cinayete Katolik dünyasından da tepki geldi. Palermo Episkoposu Monsenyör Corrado Lorefice, "Bir insanın, böylesine iğrenç bir eylemi yapabilme kapasitesine sahip olduğunu akıl almıyor. Bu, insanların kalbinin taşlaştığı anlamına geliyor. O görüntüleri görmek yüreğimizi parçaladı" dedi. Ayrıca Monsenyör Lorefice, Katolik yardım kuruluşlarının evsizlere kapılarını açtığını, ancak birçok kişinin buralara gitmek yerine, Marcello Cimino örneğinde olduğu gibi sokakta yatmayı tercih ettiğini de söyledi.