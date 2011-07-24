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Dünya

İTALYA'DA TREN GARINDA YANGIN  ROMA (A.A)

24 Temmuz 2011 20:51

-İTALYA'DA TREN GARINDA YANGIN  ROMA (A.A) - 24.07.2011 - İtalya'nın Başkenti Roma'nın kuzeyinde yer alan Tiburtina tren istasyonunda sabah saatlerinde çıkan yangın, tren seferlerinin aksamasına neden oldu.   Tiburtina semtindeki yenileme çalışmaları devam eden tren istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının yerel saatle sabah 04.00 sularında başladığı, itfaiye ekiplerinin olay yerine 9 dakika içinde ulaştıkları bildirildi. Sivil savunma ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.  Aktif bir şekilde kullanılan Tiburtina İstasyonu bünyesinde Roma metrosunun (B) hattının da durağı bulunurken, yangın sebebiyle istasyon, hem demiryolları hem de metro ulaşımına bir süre kapatıldı. Roma'nın ana arter noktalarından Tiburtina istasyonun bir süreliğine kapatılması, şehirlerarası tren seferlerinin de aksamasına neden oldu. İstasyonun daha sonra ulaşıma kısmen açıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.   Yangın nedeniyle çevreye yayılan duman için de uyaran Roma Belediye Başkanı Gianni Alemmano, o bölgede yaşayan halkı pencerelerini kapalı tutmaya çağırdı.  Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Altero Matteoli ise Tiburtina istasyonundaki yenileme çalışmalarının sürdüğü bir zamanda çıkan yangının çökme riski yarattığını, dolayısıyla durumun çok ciddi olduğunu belirtti.

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