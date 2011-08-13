-İtalya'da tasarruf planı onaylandı ROMA (A.A) - 12.08.2011 - İtalya'da kabine, 2013 yılına kadar bütçe açığını 45,5 milyar avro azaltmayı amaçlayan tasarruf planını onayladı. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, planın oybirliğiyle onaylandığını belirterek, yeni önlemlerin Avrupa Merkez Bankasının talebi doğrultusunda olduğunu vurguladı. Berlusconi, yeni tasarruf planına göre 2012'de 20 milyar avro, 2013'te de 25,5 milyar avro tutarında acil bütçe kesintisi yapılacağını söyledi. Başbakan Berlusconi ve Ekonomi Bakanı Giulio Tremonti, bugün başkent Roma'da yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya katılmıştı. Toplantıya katılan yetkililer, bazı bakanlıkların bütçelerinde gelecek yıl 6 milyar avro ve 2013 yılında da 2,5 milyar avro kesinti yapılacağını belirtmişti. Ekonomi Bakanı Giulio Tremonti de toplantıda tasarruf planıyla yerel yönetimlerin ve bölgelerin fonlarında 2012 ve 2013 yıllarında toplam 9,5 milyar avro kesinti yapılacağını, bazı yerel yönetimler ve kasaba konseylerinin tasfiye edileceğini, yerel hizmetlerin özelleştirileceğini açıklamıştı. Lombardy Bölgesi Başkanı Roberto Formigoni, hükümetin, bütçe açığını 20 milyar avro azaltmayı planladığını, 2012 yılında bu miktarın 8 milyar avroluk kısmını emeklilik yaşını yükselterek, yüksek gelirlilere ''dayanışma vergisi'' getirerek ve katma değer vergisini artırarak karşılamayı hedeflediğini bildirmişti. Formigon, geri kalan 12 milyar avronun ise bakanlıkların ve yerel yönetimlerin bütçelerinde yapılacak kesintilerle karşılanmasının planlandığını ifade etmişti.