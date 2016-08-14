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Dünya

İtalya'da 'plaj uyanıklarına' 200 Euro ceza

Polis, 37 sandalye, 30 şemsiye ve çok sayıda havlu ve mayoya el koudu

14 Ağustos 2016 09:42

İtalyan emniyeti, Ağustos ayında tıklım tıklım dolan plajlarda deniz kıyısından yer kapmak için havlu, şemsiye gibi eşya bırakan "uyanık" tatilcilere karşı operasyon başlattı.

"Güvenli deniz" operasyonu kapsamında plajları gezen sahil güvenlik ekipleri, ön sıralarda yer kapmak için bırakılan eşyalara el koyuyor ve sahiplerine de 200 Euro'ya varan para cezaları kesiyor.

Ülkenin kuzeyindeki Livorno kentinden Sardinya adasına, Toskana bölgesinden güneydeki Cosenza kentine kadar birçok turistik bölgede plajlardaki başı boş havlulara, şemsiyelere savaş açıldı.

La Repubblica gazetesinin haberine göre geçen cumartesi günü Livorno'daki bir halk plajında yer kapmak için bırakılan 37 sandalye, 30 şemsiye ve çok sayıda havlu ve mayoya el konuldu.

El koyulan eşyasını almak için başvuranlara ise 200 euro ceza kesildi.

Livorno Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, "Kurallara uyan tatilcilere saygısızlık teşkil eden yaygın bir kötü alışkanlığı bastırmak için devredeyiz" denildi.

La Repubblica bu "antik ve köklü alışkalığın", İtalya'da 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik kalkınma döneminde ortaya çıkan kitle turizminin eseri olduğunu ve baş edilmesinin kolay olmadığını yazdı.

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